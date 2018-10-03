В Пентагоне нашли доказательства подрыва Китаем обороноспособности США

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов владеют информацией о действиях Китая по подрыву оборонной промышленности США. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание Foreign Policy.

Соответствующие выводы содержатся в исследовании, которое эксперты Пентагона провели по требованию президента США Дональда Трампа, говорится в статье.

«Правительство Китая намеренно использует свою монополию на некоторые ключевые природные ресурсы, чтобы подорвать оборонную индустрию США», — отмечает издание.

В частности, дело касается экспортной политики Китая в отношении перхлората аммония — ключевого сырья, используемого в производстве горючего для межконтинентальных баллистических ракет. Пекин «демпингует» на этом рынке, и в Пентагоне полагают, что это делается для выдавливания с рынка американских предприятий и остановки производства на них.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что «не видит осложнений» в отношениях с Китаем. В то же время стало известно, что запланированный на октябрь визит Мэттиса и госсекретаря США Майка Помпео в Пекин для переговоров по обороне и безопасности был отменен.

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