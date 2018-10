Пентагон «не видит осложнений» в отношениях с Китаем

Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что «не видит осложнений» в отношениях с Китаем, 1 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент известно, что запланированный на октябрь визит Мэттиса и госсекретаря США Майка Помпео в Китай для переговоров по обороне и безопасности был отменен.

«Источники» The New York Times и Associated Press расходятся в оценке того, по чьей инициативе произошла отмена переговоров. NYT заявляет о решении Китая, AP — о решении американской стороны.

