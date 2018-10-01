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Пентагон «не видит осложнений» в отношениях с Китаем

Политика

КНР и США отменили переговоры по обороне и безопасности

Вашингтон, 1 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что «не видит осложнений» в отношениях с Китаем, 1 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент известно, что запланированный на октябрь визит Мэттиса и госсекретаря США Майка Помпео в Китай для переговоров по обороне и безопасности был отменен.

«Источники» The New York Times и Associated Press расходятся в оценке того, по чьей инициативе произошла отмена переговоров. NYT заявляет о решении Китая, AP — о решении американской стороны.

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Китайско-американские отношения
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