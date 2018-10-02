Итальянский сенатор: мы боремся не с Евросоюзом, а с его элитами

Рим, , 18:12 — REGNUM Если представители Еврокомиссии внимательно изучат проект бюджета Италии, они перестанут делать выпады в адрес итальянского правительства, заявил в интервью Affari Italiani во вторник, 2 октября, глава фракции правящей партии «Лига» в Сенате Массимилиано Ромео.

Евробюрократы должны «успокоиться» и понять, что правительство Италии ни формально, ни фактически не нарушает никаких правил. Сейчас действия Еврокомиссии — это «много шума из ничего», полагает Ромео.

Италия намерена оставаться частью европейского контекста, но не Европы «элит, финансистов и банков», а «Европы народов», которая внимательна к собственной идентичности и которая работает на защиту своей экономики и интересов своих граждан, сказал сенатор.

«В центре внимания должны быть интересы людей, а не интересы финансистов и банкиров», — отметил Ромео.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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