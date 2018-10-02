Заявления Юнкера привели к обвалу на итальянской бирже

Рим, , 15:28 — REGNUM Итальянские биржевые индексы утром во вторник, 2 октября, значительно снизились после заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о возможных последствиях принятия итальянского бюджета, сообщает информагентство Ansa.

Глава Еврокомиссии заявил, что если Италия примет бюджет с дефицитом в 2,4% ВВП, как это запланировано, «это может означать конец для евро».

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства».

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо.

В Италии уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений Юнкера и обвала на бирже лидеры обеих правящих партий Италии заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение. Этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах, сказал вице-премьер Луиджи Ди Майо. Юнкеру должен быть выставлен счет за нанесенный им ущерб, добавил вице-премьер Маттео Сальвини.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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