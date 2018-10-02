Власти Италии намерены сэкономить полмиллиарда евро на депутатах

Рим, , 18:01 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, лидер правящего «Движения 5 звезд», и министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро во вторник, 2 октября, представили проект закона о референдуме по сокращению числа депутатов парламента, сообщает официальный сайт «Движения».

Предполагается, что референдум будет признан состоявшимся при любой явке избирателей. Сокращение числа депутатов должно снизить государственные расходы на их содержание на полмиллиарда евро.

«Чем меньше кресел в парламенте, тем больше демократии», — объяснил свое предложение Ди Майо.

Сейчас в нижней палате парламента Италии — 630 депутатов, в верхней — 315 сенаторов. Проект предполагает, что число депутатов сократится до 400, а число сенаторов до 200.

В Италии больше депутатов, чем в какой-либо из европейских стран, отмечал ранее Фраккаро. Кроме того, в «Движении» полагают, что если в парламенте будет меньше депутатов, его работа станет более эффективной.

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