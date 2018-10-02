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Порошенко наградил советника Трампа именным пистолетом

Политика

Церемония награждения прошла в августе 2018 г. в Киеве

Киев, 2 октября 2018, 16:42 — REGNUM  Советник главы Белого дома США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон награжден именным огнестрельным оружием. Такое решение принял президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости», ознакомившиеся с указом главы государства.

Церемония награждения прошла в августе 2018 г., когда американский чиновник находился с официальным визитом в Киеве.

В документе говорится, что Болтон, которому подарили пистолетом «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов, внес «весомый вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества».

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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