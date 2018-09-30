Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
20:38:13 МСК

Порошенко объявил о планах Киева купить у США системы ПВО

Политика

28 сентября президент Украины Петр Порошенко на территории базы Береговой охраны США «Балтимор» сообщил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину

Вашингтон, 30 сентября 2018, 20:12 — REGNUM  Украина заинтересована в приобретении современных систем противовоздушной обороны (ПВО) у США. Об этом заявил глава Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

По его словам, вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы системы ПВО из-за «угрозы со стороны России».

Порошенко добавил, что Москва должна понимать цену своих действий в случае принятия решения «атаковать» территорию Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября президент Украины Петр Порошенко на территории базы Береговой охраны США «Балтимор» сообщил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину с моря, чтобы «получить наземный коридор в Крым».

Читайте также: Порошенко: В ООН Россия оказалась в изоляции

А также: Порошенко: Миротворческую миссию в Донбасс не дает ввести Россия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить