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Порошенко уверен в принятии резолюцию ООН по Крыму

Политика

В марте 2014 г. Крым воссоединился с Россией после референдума

Порошенко уверен в принятии резолюцию ООН по Крыму
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Харьков, Украина, 29 сентября 2018, 18:47 — REGNUM  Власти Украины уверены в принятии Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) резолюции по Крыму. Об этом, как передает УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия 10-го международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

По его словам, резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа «страной-оккупантом», точно будет принята.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым воссоединился с Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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Воссоединение Крыма с Россией
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