В Южном Тироле появились расистские предвыборные плакаты

Больцано, Италия, , 14:06 — REGNUM Губернатор итальянской провинции Южный Тироль Арно Компачер пожаловался в прокуратуру на вызывающие плакаты неофашистской партии Каза Паунд, пишет газета Kurier 2 октября.

В провинции появились предвыборные плакаты откровенно расистского характера: на них изображен символ партии в виде черно-белой черепахи, лозунг «Очистить Южный Тироль!», а ниже — чернокожие мужчины. Лозунг напечатан на итальянском и на немецком языках, поскольку в этой провинции большинство говорит на диалекте немецкого языка. До конца Первой мировой войны Южный Тироль входил в состав Австрии.

«Очистить и искоренить — это был дискурс национал-социалистов. Такому явлению не должно быть места в Южном Тироле», — заявил губернатор.

Итальянские неофашисты впервые примут участие в выборах в парламент провинции. В настоящее время три члена партии входят в состав городского совета Больцано.

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