МИД Италии: «Климат взаимного доверия с Австрией утрачен»

Рим, , 09:12 — REGNUM Правительство Италии за несколько часов до визита канцлера Австрии Себастьяна Курца в Рим обвинила Вену в реваншистских планах относительно Южного Тироля, пишет газета Kronen Zeitung.

18 сентября министерство иностранных дел Италии опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что планы Австрии предоставить гражданство немецкоговорящим жителям итальянской провинции Южный Тироль в год столетия окончания Первой мировой войны «приобрели бы характер анахроничного реваншизма». Односторонняя инициатива Австрии в отношении двойного гражданства для тирольцев неуместна, особенно если учесть, что и австрийцы, и итальянцы являются гражданами Евросоюза (ЕС).

«Странно, что инициатива такого рода обсуждается в Австрии — стране, которая занимает пост председателя в ЕС», — говорится в тексте.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези отклонил приглашение своей австрийской коллеги Карин Кнайсль приехать на встречу в Вену, заявив, что «климат взаимного доверия» между странами утрачен.

Автономная провинция Южный Тироль вошла в состав Италии по Сен-Жерменскому мирному договору в 1919 году вместе с Истрией. До окончания Первой мировой войны она входила в состав Австро-Венгрии.

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