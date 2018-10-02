Путин может пообщаться «на ногах» с иранским и саудовским министрами

Москва, , 13:42 — REGNUM График президента России Владимира Путина не предусматривает отдельных встреч с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, однако краткий контакт может состояться 3 октября на полях Российской энергетической недели (РЭН). Об этом сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в рамках РЭН примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики. Не исключены краткие контакты «на ногах» с Аль-Фалихом, а также с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, отметил Песков.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 3 по 6 октября. На первый день мероприятия намечено пленарное заседание по теме «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Участниками форума станут руководители крупнейших энергетических компаний из разных стран и ведущие мировые эксперты.

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