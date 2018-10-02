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Владимир Путин примет канцлера Австрии в Санкт-Петербурге

Политика

Это будет четвертая личная встреча Путина и Себастьяна Курца в этом году

Вена, 2 октября 2018, 12:16 — REGNUM  3 октября президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц проведут встречу в Санкт-Петербурге, пишет газета Kleine Zeitung.

Как сообщила австрийская федеральная канцелярия, встреча будет сосредоточена вокруг отношений между Евросоюзом и Россией, ситуации на Украине и в Сирии. Австрия заинтересована в активизации диалога между Брюсселем и Москвой.

Это будет четвертая встреча двух политиков с начала этого года. Как сообщало ИА REGNUM, высоких гостей ждут на открытии выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пройдет двойная выставка шедевров Эрмитажа и Венского музея

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Внешняя политика России
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