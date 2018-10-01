Евкуров: Вопрос о границе с Чечней мог сделать из народов вечных кровников

Магас, , 13:34 — REGNUM Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией нельзя было оставить нерешенным еще на многие годы, иначе бы он мог сделать из «братских народов вечных кровников». Поэтому у лидеров этих субъектов хватило политической воли, чтобы предотвратить давать «повод для различных политических провокационных спекуляций явными врагами народа».

Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя вопрос установления новой административной границы с Чечней на встрече со старейшинами, представителями региональных общественных организаций, депутатами. Он на карте показал, как будет проходить новая граница, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы региона.

По его словам, «Чечня уступила 1890 га» и Ингушетия ровно столько же, «метр в метр». Сделано это было для того, чтобы выравнять границу. Как отметил Евкуров, спорная ситуация была в районе села Чемульга. Раньше лес у сел Чемульга и Аршты в Сунженском районе Ингушетии был передан Бамутскому лесничеству Чечни. Теперь спорную территорию в 7200 га с ингушской стороны реки Фортанга признали ингушской.

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После утверждения соглашения о границе министры природных ресурсов Чечни и Ингушетии поедут в Москву и «юридически оформят, что этот лес относится к ингушскому лесхозу», сообщил глава республики. Он также остановился на вопросе дороги в Малгобекском районе Ингушетии, которая теперь проходит по новой границе. По словам Евкурова, она нуждается в реконструкции, и власти уже обратились в Минтранс РФ с просьбой выделить средства на ремонт трассы от чеченского Горагорска до ингушского Малгобека.

Напомним, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об установлении административной границы между республиками. Согласно документу, обе республики получили нежилые территории: Чечня — на границе с Сунженским районом Ингушетии, а Ингушетия — в Надтеречном районе Чечни.

Таким образом, была поставлена точка в многолетнем «приграничном» вопросе, который оставался нерешенным с момента разделения Чечено-Ингушской АССР на два субъекта.

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