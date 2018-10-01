Экс-глава Ми-6 сожалеет, что «помог Путину закрепить репутацию»

Лондон, , 10:50 — REGNUM Бывший глава разведывательной службы Великобритании Ми-6 Ричард Дирлав сожалеет о том, что ведомство якобы помогло президенту России Владимиру Путину «закрепить свою репутацию», сообщает The Times.

По его словам, в 2000 году к нему якобы обратился офицер КГБ с просьбой организовать приезд тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы «Война и мир» по приглашению Путина.

Дирлав добавил, что в Лондоне «долго совещались», принимать приглашение или нет, и в итоге решили, что «это уникальное и необычное открытие». Таким образом, посчитали в ведомстве, они «помогли Путину закрепить свою репутацию», однако сейчас в ведомстве «сожалеют об этом».

При этом никаких подтверждений своих слов экс-глава британской разведки не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные газеты не стоит читать из-за обилия пропаганды и упрощенной подачи информации. По его словам, зарубежные СМИ вдалбливают в головы обывателям «простенькие рубленые фразы без анализа», добавив, что это наблюдается и вокруг инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

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