В МИД РФ раскритиковали новую британскую доктрину национальной безопасности

Москва, , 12:22 — REGNUM В Великобритании предпринимается попытка подчинить общественно-политическую жизнь страны целям и интересам национальной безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Речь идёт о попытке перевода значительной части общественно-политической жизни Соединённого королевства под зонтик национальной безопасности, интересами которой может обосновывать шаги во всех без исключения сферах, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая торгово-экономическими связями», — заявила Захарова.

Разъяснения о концепции новой «смешанной» доктрины безопасности (fusion doctrine) были даны в ходе состоявшегося 1 мая заседания комитета по обороне палаты общин британского парламента. Она была принята правительством в начале 2018 года и предполагает укрепление интегрированного подхода к вопросам национальной безопасности.

«Фактически речь идёт о подчинении этой задаче деятельности всего государственного аппарата, даже бизнеса, средств массовой информации и гражданского общества», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, один из помощников премьер-министра Великобритании прямо назвал действия в Лондоне в связи с инцидентом в Солсбери примером реализации новой концепции — якобы решение об антироссийских шагах было принято в сжатые сроки на основе развединформации британских спецслужб, не дожидаясь выводов полиции, а параллельно шла обработка западных союзников.

«Тем самым официальные лица подтвердили то, о чём мы сами говорили — что всё принималось без опоры на хоть какое-то элементарное следствие и его результаты. В итоге удалось реализовать такие решения, которые оказались с точки зрения официального Лондона эффективным сдерживающим фактором на будущее», — отметила Захарова.

«Доктрина смешанной безопасности повышает риск поспешных и непродуманных решений, способных нанести ущерб репутации Великобритании на мировой арене и привести к повышению конфликтности и обострению международных, в том числе межгосударственных отношений. Это наглядно продемонстрировали и абсурдные обвинения России в связи с инцидентом 4 марта в Солсбери. Исходя из вышесказанного и того букета пропаганды и дезинформации, которые мы видели после инцидента в Солсбери, можно смело сказать, что это доктрина не fusion, а confusion (замешательство)», — заключила дипломат.