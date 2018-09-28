Пятница, 28 Сентября 2018 года
14:02:24 МСК

Новейшие истребители Су-34 выполнили полёты в стратосферу на сверхзвуке

Политика

Тренировки прошли в Хабаровском крае

Хабаровск, 28 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском крае, отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства 28 сентября.

Читайте также: Боевые самолёты ВВО совершили дальние перелёты

Все эти манёвры совершались в стратосфере на высоте свыше 11 км в сверхзвуковом режиме.

«Лётчики также отработали наступательные и оборонительные манёвры при воздушном противоборстве с условным противником, а также уход от его средств поражения», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Добавим, что Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч. Истребитель-бомбардировщик оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевые самолёты ВВО совершили дальние перелёты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить