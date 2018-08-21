Боевые самолёты ВВО совершили дальние перелёты

Москва, , 08:22 — REGNUM В ходе внезапной проверки боеготовности в Хабаровском крае экипажи истребителей и бомбардировщиков авиации Восточного военного округа (ВВО) совершили перелёт протяжённостью более 2 тыс. километров. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что более десяти новейших истребителей Су-35С с территории Хабаровского края перелетели в Бурятию, а экипажи многоцелевых бомбардировщиков Су-34 передислоцировали свои машины в Забайкалье. По сведениям военного ведомства, лётчики выполняли задания в составе пар и звеньев, были отработаны задачи аэронавигации и посадка на незнакомые аэродромы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что внезапная проверка боеготовности в частях и соединениях ЦВО и ВВО, а также в частях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началась по приказу Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина.

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