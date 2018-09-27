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Аббас призвал Трампа отменить признание Иерусалима столицей Израиля

Политика

«Я возобновляю свой призыв к президенту Трампу отменить его решения и указы в отношении Иерусалима, беженцев и поселений»

Аббас призвал Трампа отменить признание Иерусалима столицей Израиля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 21:19 — REGNUM  Президент Палестины Махмуд Аббас призвал президента США Дональда Трампа «отменить» признание Иерусалима столицей Израиля, сокращение помощи Палестине и поддержку израильских поселений, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Я возобновляю свой призыв к президенту Трампу отменить его решения и указы в отношении Иерусалима, беженцев и поселений», — заявил Аббас на Генассамблее ООН.

Аббас также отметил, что администрация Трампа «отказалась от всех предыдущих обязательств США и подорвала соглашение о двух государствах», в результате чего США «не могут быть посредником» по вопросу ближневосточного урегулирования.

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Ближневосточное урегулирование
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