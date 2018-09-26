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Трамп поддержал решение о двух государствах для Израиля и Палестины

Политика

«Я думаю, это работает лучше всего»

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 22:07 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку решения о двух государствах в качестве наилучшего решения противостояния между Израилем и Палестиной, 26 сентября передает агентство Associated Press.

«Мне нравится решение о двух государствах. Я думаю, это работает лучше всего», — заявил Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ООН.

Ранее Трамп не высказывался в пользу решения о двух государствах, «прописанного» Израилю и Палестине со стороны ООН. Действующее правительство Израиля является противником идеи о двух государствах.

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