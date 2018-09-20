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Медведев прогнозирует для экономики непростые шесть лет

Экономика

Заседание правительства

Медведев прогнозирует для экономики непростые шесть лет
Максим Додонов © ИА Красная Весна
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Москва, 20 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предрек непростые шесть лет для России. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Скажу сразу, нужно взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых мы будем работать в течение ближайших шести лет, выполняя указ президента, где определены национальные цели развития, ключевые приоритеты, и реализуя Основные направления деятельности правительства, которые мы в ближайшее время рассмотрим», — сказал он, открывая заседание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство обсуждает не только традиционный трехлетний прогноз денежно-кредитной политики, который является основой для формирования бюджета, и прогноз на более длительный период — до 2024 года.

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