Медведев прогнозирует для экономики непростые шесть лет

Москва, , 13:29 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предрек непростые шесть лет для России. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Скажу сразу, нужно взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых мы будем работать в течение ближайших шести лет, выполняя указ президента, где определены национальные цели развития, ключевые приоритеты, и реализуя Основные направления деятельности правительства, которые мы в ближайшее время рассмотрим», — сказал он, открывая заседание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство обсуждает не только традиционный трехлетний прогноз денежно-кредитной политики, который является основой для формирования бюджета, и прогноз на более длительный период — до 2024 года.

Читайте развитие сюжета: Медведев: 2019 год станет адаптацией к новым решениям для сложных шесть лет