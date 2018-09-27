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«Игра с нулевым результатом»: Минск о создании военной базы США в Польше

Политика

Белоруссия следит за этой ситуацией

Минск, 27 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  Создание постоянной военной базы США в Польше не будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил 27 сентября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил — это игра с нулевым результатом», — заявил Глаз, добавив, что это ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей и способствует усилению военно-политической напряженности.

Он добавил, что Минск следит за этой ситуацией и в зависимости от ее развития будет вынужден адаптировать подходы в соответствующих областях.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом предложил $2 млрд за размещение в стране военной базы США. Польский лидер предложил назвать объект «Форт Трамп».

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Внешняя политика Белоруссии
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