Дуда предложил дать имя Трампа базе США в Польше

Варшава, , 09:40 — REGNUM Польский президент Анджей Дуда предложить именовать «Форт Трамп» американскую военную базу, которая может появиться на территории страны. Об этом сообщает Associated Press.

«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — сказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Польша располагает реальными возможностями для размещения у себя американских военных баз, 15 сентября заявил министр обороны Мариуш Блащак.

18 сентября на встрече с главой США Дональдом Трампом Дуда заявил о желании Польши разместить на своей территории военную базу США с постоянным контингентом. Соединенные Штаты, позже заявил Трамп, обдумывают предложение Польши. За размещение базы Варшава готова заплатить более двух миллиардов долларов, отметил он.

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