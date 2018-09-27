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МИД Австралии обвинил РФ в нежелании признавать вину в крушении МН17

Политика

В Австралии «полностью уверены в беспристрастности, независимости и профессионализме» следователей, обвинивших в катастрофе Boeing 777 Россию

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  Глава МИД Австралии Мариза Пейн выразила сожаление, что Россия до сих пор не признала результатов расследования объединенной следственной группы, согласно которым к катастрофе малазийского пассажирского лайнера Boeing 777 MH17 над Донбассом причастны российские военные. Об этом пишет портал News.com.au.

По словам главы дипломатического ведомства, в Австралии «полностью уверены в беспристрастности, независимости и профессионализме» следователей, которые вели расследование катастрофы и пришли к заключению, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что ракета, сбившая малазийский Boeing 777 MH17, была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном и в том же году передана в воинскую часть УССР, после чего не покидала территории Украины.

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