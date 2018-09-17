Минобороны РФ раскрыло сведения о ракете, сбившей Boeing над Донбассом

Москва, , 12:49 — REGNUM Ракета для зенитно-ракетного комплекса «Бук», сбившая летом 2014 года малайзийский Boeing 777 в небе над Донбассом, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем была отправлена в войсковую часть 20 152, дислоцированную в Тернопольской области Украинской ССР. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, установить это удалось по номеру боеприпаса. Паршин подчеркнул, что документация на эту ракету до сих пор хранится на заводе-изготовителе. Также в Минобороны подчеркнули, что часть, в которую была направлена ракета для ЗРК «Бук», после распада Советского Союза с территории Украины не выводилась.

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Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский авиалайнер малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). На борту воздушного судна находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, все они погибли. Следует отметить, что украинская сторона и страны Запада упорно пытались возложить вину за трагедию на Россию, однако никаких доказательств «вины Москвы» представлено так и не было.

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