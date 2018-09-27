МВФ выдвинул условия Украине — СМИ

Киев, , 08:28 — REGNUM Украине для получения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) необходимо выполнить четыре условия. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, правительству Украины придется повысить цены на голубое топливо для населения. Так, с 15 октября в стране должен подорожать газ сразу на 23%.

Кроме того, представители МВФ советуют украинским властям провести антикоррупционную реформу, реорганизацию Государственной фискальной службы, а также принять сбалансированный бюджет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 сентября глава НБУ Яков Смолий заявил, что Нацбанк Украины (НБУ) продолжает переговоры с МВФ о выделении Киеву очередного транша.

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