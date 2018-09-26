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«Настроены оптимистично»: глава НБУ рассказал о переговорах с МВФ

Экономика

«Вопросов к банку со стороны МВФ нет»

Киев, 26 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  Национальный банк Украины (НБУ) продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении Киеву очередного транша, заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, вопросов к банку со стороны МВФ нет, в настоящее время в НБУ ждут приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета.

«Мы настроены оптимистично», — добавил Смолий, слова которого приводит пресс-служба НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины рассчитывает получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд. В свою очередь, МВФ требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Киев должен вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

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Украина и МВФ
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