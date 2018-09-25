В Киеве заявили, что замена счетчиков «компенсирует» подорожание газа

Киев, , 21:35 — REGNUM Ремонт и замена тепловых счетчиков в Киеве будут проводиться за счет государства, заявил заместитель главы Киевской горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает 25 сентября УНИАН.

По его словам, оплата ремонта и замены счетчиков будет снята с жителей столицы «на фоне высоких цен на тепло и горячую воду». Пантелеев добавил, что городские власти готовы не только менять счетчики, но и поставить за свой счет охрану для них.

В общей сложности, Киев потратит на все работы 37 млн гривен ($1,32 млн).

Напомним, ранее Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о повышении цен на газ для населения.