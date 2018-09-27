Лавров пригласил коллегу из КНДР в Москву

Нью-Йорк, США, , 05:56 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил северокорейского коллегу Ли Ён Хо в Москву, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Приглашение прозвучало во вступительном слове российского министра в ходе переговоров в Нью-Йорке 26 сентября. Лавров поздравил Ли «с весьма успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне».

Он обещал содействие Москвы в воссоединении Корейского полуострова, создании экономической и транспортной инфраструктур.

«Спасибо за Ваше гостеприимство в Пхеньяне в июне. Ожидаю Вас в Москве», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, межкорейский саммит состоялся в Пхеньяне 18−20 сентября 2018 г. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал в скором времени съездить на переговоры в Сеул.

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