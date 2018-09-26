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Помпео принял приглашение КНДР и отправится в Пхеньян

Политика

Визит госсекретаря в столицу Северной Кореи состоится в октябре

Помпео принял приглашение КНДР и отправится в Пхеньян
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Вашингтон, 26 сентября 2018, 19:58 — REGNUM  Государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео намерен отправиться на переговоры в Пхеньян, 26 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Госдепа, Помпео принял приглашение от представителей КНДР в ходе встречи в ООН. Визит госсекретаря в столицу Северной Кореи состоится в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент представители руководства США и КНДР обсуждают возможность вторых переговоров на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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