Эрдоган: Торговые войны США обрекают мир на вражду

Анкара, , 05:38 — REGNUM Торговая политика США безответственна и грозит странам конфликтами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей статье Эрдоган отметил, что Анкара должна вместе с другими странами работать над тем, чтобы не было торговых конфликтов. Среди таких стран была названа Германия.

Напомним, после введения Вашингтоном пошлин на ряд турецких товаров Турция столкнулась с экономическим кризисом. В середине сентября после падения курса турецкой лиры Эрдоган обвинил Вашингтон в экономической агрессии.

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