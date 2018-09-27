Четверг, 27 Сентября 2018 года
07:11:51 МСК

Эрдоган: Торговые войны США обрекают мир на вражду

Политика

Турции и Германии нужно противостоять торговым войнам

Эрдоган: Торговые войны США обрекают мир на вражду
Торговые войны дяди Сэма

Анкара, 27 сентября 2018, 05:38 — REGNUM  Торговая политика США безответственна и грозит странам конфликтами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей статье Эрдоган отметил, что Анкара должна вместе с другими странами работать над тем, чтобы не было торговых конфликтов. Среди таких стран была названа Германия.

Напомним, после введения Вашингтоном пошлин на ряд турецких товаров Турция столкнулась с экономическим кризисом. В середине сентября после падения курса турецкой лиры Эрдоган обвинил Вашингтон в экономической агрессии.

Читайте подробнее: Эрдоган: США осуществляют в отношении Турции экономическую агрессию

Читайте ранее в этом сюжете: Турция проведёт в Средиземноморье совместные учения с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить