Эрдоган: США осуществляют в отношении Турции экономическую агрессию

Анкара, , 12:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в экономической агрессии, приведшей к краху турецкой лиры, курс которой упал на 40%, сообщает 14 сентября Reuters.

Данное заявление было сделано главой государства во время выступления перед собственной партией.

Напомним, отношения между США и Турцией последние месяцы переживают серьезное испытание. После ареста американского пастора правоохранительными органами страны, Вашингтон ввел пошлины на некоторые турецкие товары, что привело к экономическому кризису в государстве.

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