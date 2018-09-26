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Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Политика

«Китай пытается вмешаться в наши выборы, которые предстоят в ноябре 2018 года»

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 20:34 — REGNUM  В ходе выступления в ООН президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в американские выборы, 26 сентября передает агентство Reuters.

«Китай пытается вмешаться в наши выборы, которые предстоят в ноябре 2018 года. (Он работает) против моей администрации», — заявил Трамп в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Напомним, Трамп уже развернул против Китая полномасштабную экономическую войну — пошлины, введенные его администрацией на товары из Китая, затрагивают $250 млрд китайского экспорта.

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