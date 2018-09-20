Alibaba наносит ответный удар: в США не будет миллиона рабочих мест

Пекин, , 09:15 — REGNUM На фоне введения администраций Соединенных Штатов экономических ограничений для товаров из КНР руководство китайского гиганта интернет-торговли Alibaba отказалось выполнять данное ранее обещание, касающееся создания в США миллиона рабочих мест. Об этом сообщает 20 сентября агентство «Синьхуа».

По словам главы холдинга Alibaba Джека Ма, обещание было дано на условиях дружественного развития и торгового партнерства между Вашингтоном и Пекином.

«Этих условий на сегодня больше нет, поэтому наше обещание не может быть выполнено», — цитирует агентство слова бизнесмена.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти КНР могут отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров из-за введения американской администрацией очередного пакета пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский минфин уведомил, что с 24 сентября в Китае будут введены повышенные торговые сборы на более чем 5,2 тыс. наименований товаров из США. Под действием пошлин окажутся американские товары стоимостью $60 млрд.

Читайте также: Названа вероятная дата введения США новых пошлин против Китая