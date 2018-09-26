«Возможно, уже в октябре» — Помпео готовит встречу Трампа с Кимом

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поделился с журналистами информацией о ходе подготовки к новым переговорам президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 26 сентября передает агентство Reuters.

По словам Помпео, встреча «может произойти в октябре», но, вероятнее всего, «состоится позже». Тем не менее, подготовка к саммиту уже идет, и в ближайшее время госсекретарь лично направится в Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня состоялись исторические переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась. Между США и КНДР обсуждается возможность второй встречи на высшем уровне.

Читайте также: Помпео: нужно провести встречу Трампа с Кимом — «пока не поздно»