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«Возможно, уже в октябре» — Помпео готовит встречу Трампа с Кимом

Политика

Но скорее всего — позже

Вашингтон, 26 сентября 2018, 18:00 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео поделился с журналистами информацией о ходе подготовки к новым переговорам президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 26 сентября передает агентство Reuters.

По словам Помпео, встреча «может произойти в октябре», но, вероятнее всего, «состоится позже». Тем не менее, подготовка к саммиту уже идет, и в ближайшее время госсекретарь лично направится в Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня состоялись исторические переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась. Между США и КНДР обсуждается возможность второй встречи на высшем уровне.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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