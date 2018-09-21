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Помпео: Нужно провести встречу Трампа с Кимом — «пока не поздно»

Политика

«Предстоит еще немного работы, чтобы сделать все, чтобы условия были правильными»

Вашингтон, 21 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется организовать встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына «пока не стало слишком поздно», однако для этого «предстоит ещё немного поработать», 21 сентября передает агентство Reuters.

«Предстоит еще немного работы, чтобы сделать все, чтобы условия были правильными, и чтобы два лидера оказались в положении, в котором мы можем добиться существенного прогресса», — сообщил Помпео журналистам.

Напомним, историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась 12 июня. В данный момент между США и КНДР обсуждается возможность вторых переговоров.

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США и КНДР
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