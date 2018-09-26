Матвиенко напомнила Алиханову, что Калининград растёт из-за миграции

Калининград, , 15:12 — REGNUM Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сегодня, 26 сентября, на заседании Совфеда в целом положительно оценила процессы в Калининградской области, однако призвала власти региона не забывать о проблемных явлениях. В частности, смертности населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вспоминая слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что общее число жителей в регионе скоро перевалит за один миллион, Матвиенко отметила, что это происходит в первую очередь из-за миграции, а не естественного роста.

«Это надо решать, одна из главных задач — увеличение рождаемости», — сказала Матвиенко.

Матвиенко похвалила региональные власти, назвав Калининградскую область одним из лидеров по привлечению инвестиций, рассказав сенаторам, в частности, о цифровом кластере в Гусеве, развитии автомобильного кластера, янтарной отрасли, рыбной и сельскохозяйственной промышленности, доступности медицины, образования, развития туризма.

«Много происходит креативного, свежего — это здорово», — сказала Матвиенко, однако напомнила и о высоком уровне задолженности региона.

«Проблемы ещё остаются, надо работать дальше», — добавила она, высказав необходимость продолжения финансирования нацпроектов в регионе. «Если это особый регион, давайте по-особому и подойдём», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

В заключении она призвала власти региона активнее развивать спорт.

«В футбол вы играете плохо. (…) Ваша команда проиграла Совету Федерации со счётом 2−0. Подтягивайтесь не только на турнике, но и в футболе», — заключила Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации РФ сегодня, 26 сентября, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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