В Калининградской области ждут миллионного жителя

Калининград, , 14:27 — REGNUM В Совете Федерации РФ сегодня, 26 сентября, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который рассказал о положении и задачах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представляя регион, членам Совфеда показали рекламный видеоролик о Калининградской области, где в качестве преимуществ кроме «150 архитектурных памятников старой Европы», «100 км пляжей, уникального природного ландшафта», «интенсивных событий 12 месяцев году», кадров из КВН и добычи янтаря в том числе говорится о выгодном географическом положении. «4 часа до Вильнюса», — было написано в одной из частей видеоряда.

Глава Калининградской области в своём выступлении подчеркнул, что в регионе в настоящий момент уже проживает свыше 999 тыс. жителей.

«Возможно, прямо в этот момент регистрируется миллионный житель», — сказал Алиханов, отмечая, что это ещё «мечта с советских времён».

Он утверждает, что главным приоритетом региональных властей являются инвестиции в человеческий капитал, для чего активно развивается социальная инфраструктура в области — это поддержка семей, качественное образование, медицина.

«Калининградская область признана одним из лучших субъектов РФ по школьному образованию», — заявил губернатор.

Следующей целью, по его словам, является 75-процентная занятость детей региона в дополнительных современных формах образования.