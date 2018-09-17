Талибы* атаковали военных Афганистана в провинции Фарах

Кабул, , 20:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили не менее 17 военных в ходе боев на западе Афганистана, 17 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, нападения боевиков происходили в районе Бала-Болук провинции Фарах на границе с Ираном. Боевики атаковали несколько КПП афганской армии.

Афганская провинция Фарах почти полностью контролируется боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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