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Талибы* атаковали военных Афганистана в провинции Фарах

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* атаковали военных Афганистана в провинции Фарах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 17 сентября 2018, 20:45 — REGNUM  Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили не менее 17 военных в ходе боев на западе Афганистана, 17 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, нападения боевиков происходили в районе Бала-Болук провинции Фарах на границе с Ираном. Боевики атаковали несколько КПП афганской армии.

Афганская провинция Фарах почти полностью контролируется боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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