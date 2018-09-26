Глава МИД КНР — Вашингтону: Соперничать можно и без холодной войны

Пекин, , 08:49 — REGNUM Между Китаем и США возможно соперничество, но для этого не нужен менталитет холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Китай всегда выступал за развитие долгосрочных, здоровых и стабильных отношений с США без конфликтов и конфронтации, а также за сотрудничество и взаимное уважение. Дипломатические отношения Пекина и Вашингтона длятся 40 лет, за это время стала очевидна выгодность сотрудничества и деструктивность конфликтов.

«Китай и США могут соперничать, но не прибегать к менталитету холодной войны в отношении другой стороны», — отметил китайский министр и добавил, что стоит избегать попадания в ловушку «игры с нулевой суммой».

В недавний период некоторые силы в США не раз пытались выставить Пекин в негативном свете и создавали враждебность в отношении Китая, чем нанесли серьезный ущерб двусторонним отношениям. Если так пойдет и дальше, отношения двух стран не будут развиваться в интересах Китая, США и всего международного сообщества, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между США и Китаем резко испортились в 2018 году, когда Вашингтон повысил торговые пошлины на китайские товары. Возмущен Пекин и другими действиями Вашингтона. Так, в конце сентября госдепартамент США одобрил поставку американских вооружений Тайваню, который, с точки зрения Пекина, является частью КНР.

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