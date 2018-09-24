На что рассчитывают в Вашингтоне, угрожая Пекину?

Владимир Павленко, , 19:01 — REGNUM

В китайско-американских отношениях, которые резко испортились весной этого года из-за повышения Вашингтоном торговых пошлин на товарный импорт из Поднебесной и продолжают ухудшаться, о чём говорит введение санкций за военное сотрудничество с Россией против департамента развития вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР, наметилось дальнейшее обострение.

Источники в Белом доме сообщили ряду СМИ о готовящейся «фронтальной атаке» на Пекин, в которой, наряду с Белым домом, примут участие ключевые экономические ведомства — министерства финансов и торговли, а также Пентагон. Китай собираются обвинить в «подрывной» кибердеятельности, вмешательстве в выборы и краже американской интеллектуальной собственности. Власти США, по этим данным, не склонны преувеличивать роль России как новой «империи зла», а намерены отныне поделить эту роль между Москвой и Пекином.

Ожидаемые сроки информационной атаки, по словам источников, составляют ближайшие несколько недель. При этом предполагается использование против КНР иезуитской тактики. Дональд Трамп собирается и дальше «тепло отзываться» о Си Цзиньпине, оставляя тем самым «каналы для диалога», то есть для диктовки китайскому лидеру своих условий. На роль же «говорящей головы» в этих нападках Белый дом отряжает советника президента по торговой и экономической политике Питера Наварро.

У происходящего имеется ряд аспектов, как тактических, так и, возможно, стратегических.

Прежде всего, следует подчеркнуть избитость предполагаемого перечня обвинений. В Вашингтоне не «заморачиваются» инновациями, а тиражируют то, что уже не первый год применяется против России. Уж каким образом в американские выборы мог «вмешиваться» Китай, если Трамп еще в ходе предвыборной кампании, не скрывая желания на него нажать, носился с идеей «восстановления паритета» в китайско-американской торговле? Китай «вмешивался» за Клинтон?

Но тогда что общего у него с Россией, если Москва в американской логике «вмешивалась» за Трампа? И если интересанты самой Клинтон уже обвиняют Пола Манафорта в связях с экс-главой президентской администрации на Украине Сергеем Левочкиным и работе вместе с ним в интересах США против России, то не рушится ли конструкция, выстроенная спецпрокурором Робертом Мюллером?

И не собирается ли этот экс-директор ФБР в этом случае с помощью нового, теперь уже антикитайского «расследования» отвертеться от выдвинутых против него Трампом еще в мае обвинений в «конфликте интересов»? А также спасти пресловутую «честь мундира» в весьма запутанной истории связей с находящимся под американскими санкциями олигархом Олегом Дерипаской?

Ясно ведь, что Вашингтон интересует не истина. И обещания «фронтального наступления» на Пекин это только подтверждают. А что его интересует? Разумеется, главная его цель, это и есть стратегическая сторона вопроса, — поссорить две ключевые евразийские столицы, запустив между ними «черного кота», создав мизансцену, в которой Китай якобы «страдает» из-за России.

Не получилось. В Пекине очень хорошо разобрались в ситуации, ответив американцам, что это не их дело, у кого именно и что именно суверенный Китай покупает в целях укрепления своей обороноспособности, тем более что эти закупки полностью соответствуют международному праву и стандартам прозрачности военно-технического сотрудничества.

Теперь, с помощью обсуждаемой информации, которая, кстати говоря, вполне может оказаться «зондирующим вбросом», провоцируют уже Москву, чтобы здесь сказали: «Ага! Штаты выдвигают Китай на «линию огня» вместе с нами? Так давайте договоримся с американцами за китайский счет»…

Сомнений нет: и в китайской, и в российской элите хватает тех, кому куда ближе альянс с США друг против друга. И в этих кругах нет понимания, что на самом деле это будет не альянс, а участие на правах пешек в грязной американской геополитической игре, в которой преуспеть невозможно ввиду изначально отведенной нам роли «расходного материала».

Отличительная черта этих «западников» — тех и других — в том, что они всех вокруг считают глупее себя, а еще, вопреки логике происходящего и просто здравому смыслу, свято верят в то, что могут стать Вашингтону не вассалами, а «равноправными партнерами». Чего не будет никогда. По определению. «Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними», — учил видный дореволюционный российский геополитик, генерал-майор военной разведки А.Е.Едрихин-Вандам. В его правоте и Китай, и Россия за последние полтора века убеждались неоднократно — и порознь, и вместе.

Однако, к счастью, эти верхогляды сегодня не правят бал ни в Москве, ни в Пекине. И «санкционная» война против всех, кто не признает самопровозглашенного, присвоенного себе американского экстерриториального гегемонизма, имеет в своей перспективе обратную сторону.

Когда она потерпит крах, разбившись о твердую принципиальность двух столиц, выбранных ее объектами, она непременно бумерангом ударит по своим организаторам. Ибо ничто так не сплачивает и не консолидирует общества обеих стран изнутри и не способствует укреплению их взаимодействия, как постоянно усиливающаяся угроза внешней политической и военной конфронтации. А она и для Пекина, и для Москвы — налицо.