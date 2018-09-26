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Еврокомиссар предупреждает о вмешательстве России в европейские выборы

Политика

Атаки со стороны России, Китая и Ирана, само собой, разумеются

Вена, 26 сентября 2018, 08:53 — REGNUM  Европейский комиссар юстиции Вера Юрова призвала граждан Евросоюза (ЕС) быть бдительными перед грядущими европейскими выборами: хакерские атаки со стороны иностранных государств «определенно» будут. Об этом чешский политик заявила в интервью в эфире Krone. tv 25 сентября.

По ее словам, Россия, США, Китай, Иран и, возможно, евроскептичные британцы вмешаются в европейские выборы в своих интересах. Особенно это касается социальных сетей — следует ожидать большое количество фейковых новостей.

«Нам надо учиться на прошлом, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливые и свободные выборы в Европе», — сказала Юрова.

Согласно недавнему докладу «О положении ЕС», интернет является самым простым и эффективным способом распространения опасной пропаганды. Это является угрозой для европейского общества.

В настоящее время Европейская комиссия работает над новыми правилами борьбы с «онлайн-террором»: опасный контент должен удаляться по распоряжению властей в течение часа. Систематические нарушения приведут к огромным штрафам для онлайн-платформ.

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