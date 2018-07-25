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Доклад МВД Германии: Россия — основной противник немецкой контрразведки

Политика

Также хлопоты немецким спецслужбам доставляют Китай, Иран и Турция

Доклад МВД Германии: Россия — основной противник немецкой контрразведки
Flood G
Паранойя

Берлин, 25 июля 2018, 08:54 — REGNUM  Россия, Китай и Иран рассматриваются как основные противники Германии в шпионаже, следует из доклада немецкой Федеральной службы по защите Конституции за 2017 год, опубликованном на сайте ведомства 24 июля.

С использованием киберпространства масштабы шпионажа увеличились во много раз, говорится в тексте доклада. Российские разведывательные службы занимались шпионажем при высоком уровне финансовой и организационной поддержки. Основное внимание в этой сфере уделяется всем областям политики, экономики, науки, техники и обороны. На переднем плане стоит политическое отношение немецкого правительства к России.

Особый интерес, согласно докладу, представляют собой напряженные отношения между Европейским союзом и Турцией. Китай больше всего заинтересован политическим шпионажем. В отношении Ирана немецкая служба зафиксировала «более явное снижение» по сравнению с 2016 годом числа улик, которые указывают на попытки закупок для иранской ядерной программы. В то же время Иран все чаще совершает кибератаки против Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад был представлен на пресс-конференции главой министерства внутренних дел Хорстом Зеехофером, который признался, что его ведомство не контролирует ни одну из областей угроз для Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Германии: Мы ничего не контролируем

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