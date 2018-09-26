На Генассамблее ООН Трамп поднял тост за ООН и заявил о сокращении взносов

Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на торжественном обеде у генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, проходившего в рамках 73-й Генассамблеи, поднял тост за ООН, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я просто хочу вам выразить благодарность от себя, госсекретаря [Майка] Помпео, секретаря Никки Хейли. Так много людей уважают вашу работу, господин генеральный секретарь. И от лица США я бы хотел произнести тост в вашу честь и в честь Организации объединенных наций», — заявил он.

Ранее, в своем выступлении Трамп заявил о сокращении взносов со стороны США в бюджет ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. В своей речи Трамп обрушился с критикой в адрес Ирана, назвав его одним из главных спонсоров мирового терроризма.

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