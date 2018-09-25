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Крым и ДНР планируют сотрудничать в новом формате

Политика

Крымчан интересует промышленный потенциал Донбасса

Симферополь, 25 сентября 2018, 15:59 — REGNUM  Власти Крыма предложат Донецкой Народной Республике новый формат сотрудничества, в рамках которого будут задействованы её промышленный потенциал и транзитные мощности полуострова. Об этом 25 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Соответствующее предложение прорабатывается, мы готовы сформировать позицию по товарным группам, в которых Крым особенно нуждается. При этом мы готовы обсудить вопрос обратных поставок плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т. д.», — написал руководитель региона.

Он также напомнил, что власти Крыма готовы помогать ДНР и ЛНР в вопросах оздоровления детей и реабилитации получивших ранения из-за военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке при взрыве в ресторане был убит лидер ДНР Александр Захарченко. Внеочередные выборы главы республики назначены на 11 ноября.

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Межрегиональное сотрудничество
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