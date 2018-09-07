Пятница, 7 Сентября 2018 года
14:07:17 МСК

Назначена дата выборов главы ДНР

Политика

Ранее депутаты постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью

Донецк, 7 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  Внеочередные выборы главы Донецкой Народной Республики пройдут 11 ноября, соответствующее решение было принято 7 сентября на пленарном заседании в столице республики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее депутаты постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначить временно исполняющим обязанности председателя Народного совета Дениса Пушилина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа Александр Захарченко был убит в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства.

Читайте также: В Донецке избран временно исполняющий обязанности главы ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить