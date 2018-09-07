Назначена дата выборов главы ДНР

Донецк, , 13:03 — REGNUM Внеочередные выборы главы Донецкой Народной Республики пройдут 11 ноября, соответствующее решение было принято 7 сентября на пленарном заседании в столице республики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее депутаты постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначить временно исполняющим обязанности председателя Народного совета Дениса Пушилина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа Александр Захарченко был убит в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства.

Читайте также: В Донецке избран временно исполняющий обязанности главы ДНР