Франция отказывается принимать мигрантов, но требует этого от Италии

Рим, , 14:38 — REGNUM Решение Италии закрыть свои порты от нелегальных мигрантов «бесчеловечно», заявила во вторник, 25 сентября, министр Франции по европейским делам Натали Луазо, передает информагентство Ansa.

Одновременно с этим министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что власти не разрешат войти в порт Марселя кораблю Aquarius с 58 нелегальными мигрантами на борту. Марсель не является самым близким для корабля портом, добавил министр.

Во Франции готовы принимать тех, кто бежит от войны, но страна «должна сказать «нет» экономической миграции», отметил Ле Мер.

Во Франции полагают, что нужно искать общеевропейский ответ на проблему Aquarius. В свою очередь пресс-секретарь главы Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что поскольку данный корабль не ходит под европейским флагом, а мигрантов принимал на борт в территориальных водах Ливии, то у стран ЕС нет обязанности его принимать, а желающих сделать это добровольно пока не нашлось.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.