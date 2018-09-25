Россия начала переброску комплексов РЭБ в Сирию

Москва, , 11:33 — REGNUM Минобороны РФ усиливает группировку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. По данным источников «Известий», близких к военному ведомству, накануне, 24 сентября, на российскую авиабазу Хмеймим на военно-транспортных самолётах Ил-76 были переброшены первые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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Точный состав обновленной группировки и её возможности не разглашаются. Однако эксперты полагают, что с большой долей вероятности в Сирию были переброшены системы «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». Но не исключено, что в САР также появится новейший мобильный комплекс РЭБ «Дивноморье».

Отмечается, что российские средства РЭБ смогут создать непроницаемый радиоэлектронный купол над сирийским побережьем и прилегающей акваторией Средиземного моря в радиусе нескольких сотен километров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о решение принять меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения Ил-20 24 сентября сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что Москва поставит в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300.

Напомним, поводом для таких шагов со стороны РФ стала трагедия с крушением российского разведывательного самолёта Ил-20, который был сбит в результате «враждебных действий» Израиля в небе над Средиземным морем у берегов Сирии.

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