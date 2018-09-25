Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:40:01 МСК

Россия начала переброску комплексов РЭБ в Сирию

Политика

Над побережьем арабской республики создадут непроницаемый радиоэлектронный купол

Москва, 25 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  Минобороны РФ усиливает группировку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. По данным источников «Известий», близких к военному ведомству, накануне, 24 сентября, на российскую авиабазу Хмеймим на военно-транспортных самолётах Ил-76 были переброшены первые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Шойгу назвал сроки передачи Сирии российского комплекса С-300

Точный состав обновленной группировки и её возможности не разглашаются. Однако эксперты полагают, что с большой долей вероятности в Сирию были переброшены системы «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». Но не исключено, что в САР также появится новейший мобильный комплекс РЭБ «Дивноморье».

Отмечается, что российские средства РЭБ смогут создать непроницаемый радиоэлектронный купол над сирийским побережьем и прилегающей акваторией Средиземного моря в радиусе нескольких сотен километров.

Также по теме: Новые данные Минобороны РФ доказывают вину Израиля в крушении Ил-20

Как сообщало ИА REGNUM, о решение принять меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения Ил-20 24 сентября сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что Москва поставит в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300.

Напомним, поводом для таких шагов со стороны РФ стала трагедия с крушением российского разведывательного самолёта Ил-20, который был сбит в результате «враждебных действий» Израиля в небе над Средиземным морем у берегов Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель Ил-20 в Сирии: Ограничится ли поставками С-300 ответ России?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить