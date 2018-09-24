Шойгу назвал сроки передачи Сирии российского комплекса С-300

Москва, , 13:43 — REGNUM В ближайшие две недели Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300, заявил 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Он (ЗРК С-300) способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил Шойгу.

По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности противовоздушной обороны Сирии. Он отметил, что Россия вынуждена принять адекватные меры из-за действий Израиля.

Напомним, 17 сентября летчики двух истребителей ВВС Израиля использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО. В результате Ил-20 был сбит, погибли 15 российских военнослужащих.

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