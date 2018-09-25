Встреча Трампа и Макрона состоялась в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM На полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сведениям пресс-службы Белого дома, главы государств обсудили вопросы международной безопасности и торговли, взаимодействия в рамках Североатлантического альянса, а также затронули ситуацию в Сирии и иранскую ядерную программу. Кроме того, Трамп и Макрон побеседовали о сложившейся ситуации в сфере торговых отношений США и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября МИД Франции заявил, что Париж в рамках обхода европейцами санкций США против Ирана действует абсолютно законно.

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