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Франция заверила, что действует законно, обходя санкции США против Ирана

Политика

Французы и европейцы действуют в строгом соответствии с их международными и европейскими обязательствами

Париж, 18 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  МИД Франции заверил, что в рамках обхода европейцами санкций США против Ирана действует абсолютно законно, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Французы и европейцы действуют в строгом соответствии с их международными и европейскими обязательствами и в соответствии с их национальным законодательством», — говорится в заявлении МИД.

Франция отмечает, что обязательства, взятые в рамках Венского соглашения о ядерной энергии, были одобрены Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в резолюции №2231 и поэтому распространяются на все государства-члены. В этом контексте европейцы продолжают выполнять свои обязательства.

Напомним, что после объявленных Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана ЕС делает всё, чтобы защитить европейские компании, присутствующие в этой исламской республике, включая применение так называемого «блокирующего» закона.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции США против Ирана: совместное заявление глав МИД Европы

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Политическая жизнь Франции
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